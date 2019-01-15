İstikbal Mobilya Kayserispor-Akhisarspor: 0-2

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında, İstakbal Mobilya Kayserispor, Akhisarspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Akhisarspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Akhisarsporlu Josue'nin ara pasında, Regattin topla buluştu. Kaleciyi de geçen Regattin topu boş ağlara göndererek, takımı öne geçirdi. 0-1

37. dakikada Bokila ceza sahası içinde ortasını yaptı. Kayserisporlu Atila Turan, topu kendi ağlarına gönderdi ve Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. 0-2

Stat: Kadir Has Stadyumu

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cam Satman, Ata Yıldırım

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık ? (Kucher dk. 10), Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başaçıkoğlu, Deniz Türüç, Chery, Kravets

Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent, Hasan Hüseyin, Umut Bulut, Varela, Abdullah, Hakan, Kazım, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Aykut Çeviker, Sisoko, Josue, Regattin, Manu, Bokila

Yedekler: Lukac, Barbosa, Onur, Larsson, Ali Kaan, Göksu, Gökmen, Borges

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Regattin (dk. 16), Atilla Turan (dk. 37 k.k.) (Akhisarspor)