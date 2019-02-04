İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Ligin 21.

haftasının açılış karşılaşmasında 08 Şubat 2019 Cuma günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri yarın satışa çıkıyor.


Kadir Has Stadyumunda Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri 5 Şubat 2019 Salı günü saat 11.00'de Passolig tarafından satışa sunulacak.


Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;


Batı Alt: 100 TL


Doğu Alt: 70 TL


Doğu Üst: 50 TL


Batı Üst: 50 TL


Kuzey Üst: 40 TL


Kuzey Alt: 40 TL


Misafir Tribünü: 50 TL


*Güney Üst tribünü, karşılaşmanın biletleri tükendiğinde satışa açılacaktır.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.