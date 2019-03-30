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İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlık maçında Adana Demirspor'a mağlup oldu

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1.

Lig ekibi Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım


İ.M.Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Atila Turan, Levent Gülen, Oleksandr Kucher , Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Mert Özyıldırım, Umut Bulut, Silvestre Varela, Tjaronn Chery


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Süleyman Koç, Semih Güler, İsmail Konuk, Kaan Kanak, Traore, Erdal Öztürk, Herve Kone, Berk Yıldız, Anderson, Oleksandr Gladkyy


Teknik Direktör: Ümit Özat


Goller: Tjaronn Chery (dk. 59) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Berk Yıldız (dk. 32), Atila Turan (dk. 75 k.k.) (Adana Demirspor)

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