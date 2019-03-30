İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlık maçında Adana Demirspor'a mağlup oldu

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1.
Lig ekibi Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım
İ.M.Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Atila Turan, Levent Gülen, Oleksandr Kucher , Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Mert Özyıldırım, Umut Bulut, Silvestre Varela, Tjaronn Chery
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Süleyman Koç, Semih Güler, İsmail Konuk, Kaan Kanak, Traore, Erdal Öztürk, Herve Kone, Berk Yıldız, Anderson, Oleksandr Gladkyy
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Tjaronn Chery (dk. 59) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Berk Yıldız (dk. 32), Atila Turan (dk. 75 k.k.) (Adana Demirspor)