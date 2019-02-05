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İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı kazanmayı unuttu

U-21 Liginde alt sıralarda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor kazanmayı unuttu.

Tam 9 haftadır kazanamayan Sarı-Kırmızılılar 10 puanla 17. sıraya kadar geriledi.


Hem iç sahada hem dış sahada aldığı mağlubiyetlerin ardından alt sıralara demir atan Sarı-Kırmızılılar ligin 21.haftasında Cuma günü sahasında güçlü rakibi Fenerbahçe U-21 takımını konuk edecek. Fenerbahçe U-21 maçı hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda moraller bozuk. Ligde geride kalan 20.hafta sonunda sadece 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı 14 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. 20 karşılaşmada 41 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar rakip filelere ise 13 gol attı. -28 averajı bulunan İstikbal Molbilya Kayserispor U-21 takımının işi oldukça zor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı maçta Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulmadı. Geride kalan haftalarda ortaya koyduğu kötü performans ile istediği sonuçları alamayan Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.



Rakip Fenerbahçe U-21


İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı ligin 21.haftasının açılış karşılaşmasında Cuma günü sahasında Fenerbahçe U-21 ile karşı karşıya gelecek. Cuma günü Sümer Stadında oynanacak olan zorlu karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bu maçı kazanarak kara bulutları üzerinden atmak istiyor.

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