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İstikbal Mobilya Kayserispor yenilmiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta mağlubiyeti unuttu.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta mağlubiyeti unuttu.


Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'ın göreve geldiği günden bu yana lig maçlarında yenilmiyor.


Trabzonspor'a sahasında 2-0 yenildikten sonra teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolları ayıran ve Hikmet Karaman ile anlaşan İstikbal Mobilya Kayserispor, o günden bugüne ligde 5 maça çıktı. Kasımpaşa, Akhisarspor, Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar, yenilgi yüzü görmedi. Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarından galibiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor, sonrasında oynadığı Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarından ise beraberlikle ayrıldı.


5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik alan İstikbal Mobilya Kayserispor 9 puan toplarken rakip filelere 6 gol attı, kalesinde ise 2 gol gördü. Kayserispor'un ligde oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:


Kasımpaşa-Kayserispor 0-3


Kayserispor-Akhisarspor 1-0


Erzurumspor-Kayserispor 1-1


Antalyaspor-Kayserispor 0-0


Kayserispor-Bursaspor 1-1

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