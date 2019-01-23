İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın isteği ile Kadir Has Stadı'ndaki soyunma odasına özel televizyon takıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederek sadece Spor Toto Süper Lig kulvarında mücadele gösterecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da bir ilk yaşandı. Ertuğrul Sağlam'ın yerine göreve getirilen teknik direktör Hikmet Karaman, özel televizyon istedi. Kadir Has Stadı'nda bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor soyunma odasına dev ekran televizyon isteyen Hikmet Karaman'ın isteği yerine getirildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor soyunma odasına 65 inç televizyon takıldı. Ancak soyunma odasına takılan televizyonu markasından ötürü beğenmeyen Karaman, değiştirilmesini istedi ve bu isteği de yönetim tarafından kabul gördü. Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, kulüp olarak teknolojiye uyum sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek Karaman'ın büyük ekran televizyon isteğini yerine getirdiklerini söyledi. Mehmet Çakmak Uyar, "Hikmet Karaman hocamız istedi. Biz de yaptık. Hocamız devre arasında veya maç sonrasında pozisyonları tekrar tekrar izleyecek, izlettirecek ve daha sağlıklı karar verebilecek" dedi.