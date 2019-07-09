İstikbal Mobilya Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları ara vermeden devam ediyor.

Yeni sezon öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor'da hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Hikmet Karaman ise antrenman boyunca oyuncularla yakından ilgilendi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Yöneticisi Mustafa Tokgöz, bu sezon oldukça umutlu olduklarını ifade ederek, “Bir yandan yönetim ekibi transfer çalışmalarına devam ediyor, teknik heyet de bayağı bir uğraş veriyor, takımı sezona hazırlıyor. Bu yıl için bayağı da umutluyuz, bayağı şeyler başaracağız. Bu yıl umulmadık başarılar göze çarpacak inşallah” dedi.

Transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Tokgöz, “Çok ciddi bir zaman var. O konu ile ilgili bilgi vermeyim ama çok ciddi bir çalışma altyapısı var, hatta aylar öncesinden ciddi listeler var. Onunla ilgili yönetici arkadaşlarımızın çabalarını gördüm, gerçekten takdir ediyorum” şeklinde konuştu.

Adı Fenerbahçe ile anılan Deniz Türüç ile ilgili soruya ise Tokgöz, “O konu ile ilgili ben bilgi vermeyeyim. Çünkü onunla ilgilenen başka yönetici arkadaşlar ama talep olduğunu ben de herkes gibi duyuyorum” diye cevap verdi.