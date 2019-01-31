İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstikbal Mobilya Kayserispor'da hedef 3 puan

İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün Kadir Has Stadyumunda yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Spor Toto Süper Ligde son 5 maçtır kaybetmeyen Sarı-Kırmızılılar, Malatya deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün Kadir Has Stadyumunda yapılan antrenman taraftara ve basına kapalı olarak yapıldı. Evkur Yeni Malatyaspor maçının taktik antrenmanını gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılarda moraller ve keyifler yerinde. Sakatlıkları devam eden Asamaoh Gyan, Bilal Başacıkoğlu, Sakib Aytaç ve Oğuzhan Berber bugün yapılan antrenmanda yer almadı.


Malatya yolculuğu yarın


İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı için yarın sabah saat 10.00'da Kayseri'den ayrılarak Malatya'ya gidecek. 4-5 saatlik yolculuğun ardından Malatya'ya ulaşacak olan Kayserispor kafilesi konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.