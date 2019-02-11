İstikbal Mobilya Kayserispor'da izin bitiyor

haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarına yarın başlıyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Fenerbahçe galibiyeti sonrası verilen 3 günlük izin yarın sona eriyor. Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Sarı-Kırmızılılar ligin 22.haftasında sahasında oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Kadir Has Tesislerinde yapacağı haftanın ilk antrenmanı ile İzmir ekibi Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarına başlayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıklarını devam eden Bilal Başacıkoğlu, Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber yer alamayacak. Hikmet Karaman'ın takımın başına geldiği günden bugüne kadar mağlubiyet yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılılar Göztepe A.Ş maçını da kazanarak çıkışını sürdürmekte kararlı.