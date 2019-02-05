İstikbal Mobilya Kayserispor'dan, Fenerbahçe maçı için özel video

Bu hafta kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, karşılaşma öncesinde 'Şimdi Yükseliş Zamanı' başlıklı bir video yayınladı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonunun 21.Hafta açılış karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda 20.30'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü, karşılaşma öncesinde hazırladığı video ile taraftarları tribünlere davet etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün 'Şimdi Yükseliş Zamanı' başlığı ile sosyal medya hesaplarından paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni topladı.