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İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda birinci oldu ödülü Şehit Ailelerine bağışladı

Kayseri’de, İstiklal Marşı’nı ezbere okuma yarışmasında birinci olan 4.

Kayseri'de, İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında birinci olan 4. Sınıf öğrencisi Elif Baktır, aldığı ödülü Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne bağışladı.


Özel Tekden Koleji'nin düzenlediği İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Elif Baktır, dikkat çeken performansı ile birinci oldu. Baktır, birincilik ödülünü aldıktan sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti.


Burada da İstiklal Marşı'nı okuyan Elif Baktır, aldığı ödülü Dernek Başkanı Ali Yavuz'a teslim etti.

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