İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu hasbihal programı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah'ın konuşmacı olarak katıldığı program oldukça verimli geçti.

Programda Milli Mücadele'nin ruhunu temsil eden İstiklâl Marşı'nın yazılma sebebi, süreci, anlam ve öneminin hatırlanması ile Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatına değinildi.

Program sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah'a günün anlam ve önemine istinaden tablo takdim etti.