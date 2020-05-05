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İstinat duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri’de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. yönetimindeki 06 GLK 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile beraber Ahmet V. (31) ve Mustafa B. yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet V. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı, otomobil kaza yerinden çekici ile kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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