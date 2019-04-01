İstiridye mantarı Turan mahallesinden

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan ve ihale ile kiraya verilen Turan Mahallesi, Mimarsinan caddesi üzerinde yer alan Mantar Üretim Tesisi'nde mantar üretimine başladı.

3 yıllığına kiraya verilen Mantar Üretim Tesisi bin 420 metrekare alanlı olup bu ihale ile özel sektörün iş hacmi artırıldı, ekonomiye katkı sağlandı en önemlisi istihdam ile yöresel kalkınmaya vesile olundu. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihalesi yapılan Mantar Üretim Tesisi ile Kayseri'nin bundan böyle istiridye mantarını, Melikgazi Belediyesi tesis katkı ve destekleri ile Turan Mahallisinden karşılanacağı bildirildi.