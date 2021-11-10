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İşyerine yapılan operasyonda tüfek ve tabanca ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda tüfek, tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda tüfek, tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı çalışmada, Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi'nde bir işyerine operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramada, 3 adet tabanca, 650 adet tabanca fişeği, 3 adet av Tüfeği, 50 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanımıma yarayan aparatlar ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 1 kişi de gözaltına alındı.


Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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