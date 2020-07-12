İtfaiye Daire Başkanından ‘Yangın' uyarısı: “Açık ateş yakılmaması ve mangaldan sonra ateşin söndürülmesine dikkat edilmesi gerekiyor”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, Kayseri'de bağ ve bahçe kültürünün hakim olduğunu söyleyerek, vatandaşların açık ateş yakmaması gerektiğini söyledi. Kızılkan, “Bağ ve bahçe kültürünün egemen olduğu yöremizde temizlik çalışmaları yapılırken rüzgar yönüne ve herhangi bir nedenle rüzgarın yön değiştireceği göz önünde bulundurularak açık ateşin yakılmaması, bizim piknik alanlarını kullanırken mangal ateşlerini söndürmeden bu alanlardan ayrılmamız en önemli hedefimiz olacaktır. Bu konuda da Kayseri halkı bilinçlidir. Bunu önemseyeceğini ve bu yönde hareket edeceğini düşünüyoruz ve bekliyoruz” dedi.

Vatandaşların olası bir yangına nasıl müdahale etmeleri konusunda bilgiler veren Kızılkan, “Birinci derece olayımız şudur; bir yangınla karşılaşmadan önce önlem kısmına dikkat etmeliyiz. Mutlaka aracımızda ve evimizde yangın söndürme tüpünün olması, en önemli unsurumuzdur. Eğer açık alandaysak rüzgarı arkamıza almak suretiyle, suyla soğutma yöntemiyle bunların söndürülebileceği, yanımızda kürek gibi herhangi bir alet varsa yangına toprak atmak suretiyle yangının söndürülebileceği bilincinde olan bir topluluğa hakimiz. Özellikle kontrol dışı ateşler yakmamamız, yaktıysak da onun yakının da olup işlemimizi biran önce bitirip tedbiri alarak söndürmemiz en önemli unsur oluyor. Burada Kayseri halkından özellikle istediğimiz olay şu; ihbar numaramız 112'dir. Açık adresi verdiklerinde kendilerine en yakın ilgili ekibin kendilerine yönlendirileceği bilincinde olacaklar, bulundukları yerin adresini belirtmek suretiyle ekipleri ve olayın mahiyetini bizleri bildirirlerse uygun ekipler oraya en kısa sürede ulaşacaktır” şeklinde konuştu.