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İtfaiye Develi Bölge Amirliği teknik ekipmanlarıyla daha güçlü

İtfaiye Develi Bölge Amirliği, bünyesine katmış olduğu kurtarma ekipmanları, yüzük kesme ve tilki kuyruğu ile gücüne güç kattı.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, İtfaiye Develi Bölge Amirliği'ne teknik ekipman desteği sağlandı. İtfaiye Develi Bölge Amirliğine kurtarma ekipmanları, avuç taşlama, yüzük kesme ve tilki kuyruğu ekipmanları teslim edildi.


Değişime ayak uyduran ve yeni ekipmanlarla olaylara daha hızlı ve güvenli bir şekilde müdahale eden itfaiye teşkilatı, yeni ekipmanlarla gücüne güç katmış oldu.

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