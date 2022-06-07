İhlas Haber Ajansı

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İtfaiye ekipleri 25 su baskınına müdahale etti

Kayseri’de itfaiye ekipleri, sağanak yağış ile beraber 25 su baskını olayına müdahale etti.

Kayseri'de itfaiye ekipleri, sağanak yağış ile beraber 25 su baskını olayına müdahale etti.


Kayseri'de 2 gündür etkisini gösteren sağanak yağış ile beraber ev ve iş yerlerini su bastı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de, sağanak yağış ile beraber kendilerine gelen su baskını ihbarlarına anında müdahale etti.


Ekipler, Melikgazi ilçesinde 11'de, Kocasinan ilçesinde 2, Yeşilhisar ilçesinde 3, Tomarza ilçesinde 4 ve Sarıoğlan ilçesinde 5 olmak üzere toplamda 25 su baskını olayına müdahale etti.

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