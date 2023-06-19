İtfaiyeden 1 saatlik güvercin kurtarma operasyonu

Kayseri'de havalandırma boşluğunda sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi'nde havalandırma boşluğuna güvercin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti. Havalandırma boşluğuna sıkışan güvercini 1 saatlik çalışma ile kurtaran ekipler, daha sonra hayvana su verdi. Güvercin daha sonra itfaiye ekiplerinin eşliğinde bina sakini küçük kız tarafından doğaya salındı.

Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.