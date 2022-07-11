İtfaiyeden ‘anız' uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, havaların ısınmasıyla beraber vatandaşların bağ evlerine taşındığını ve kuru otları temizlemek için ateş yaktığını belirtti. Kontrolsüz yakılan ateşlerin yangına neden olduğunu kaydeden Kızılkan, “Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte bağ kültürünün egemen olduğu yöremizde ot olan hozan kısımlarında sıkıntılar olabileceği düşüncesi geçmiş tecrübelerimizden kaynaklı ön plana çıkıyor. Burada kontrolsüz ateş yakmamalarını, vatandaşlarımızın mangal ile uğraşacaklarsa etrafında tutuşacak otları göz önünde bulundurarak orayı temizlemelerini istiyoruz. Bunun yanı sıra mangalı yakma işlemi bittikten sonra ateş korunun su dökülmek suretiyle söndürülerek riskin ortadan kaldırılmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kızılkan, “Her hangi bir acil durumda da 112'yi aramak suretiyle de çağrı merkezi ile iletişim kurmaları gerekiyor. Bu anlamda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Kontrol dışı olarak özellikle çocukların çakmak, kibrit gibi tutuşturucu aletler ile oynamamasını, büyüklerinin kontrolünde bunları gerçekleştirmesini tavsiye ediyoruz” dedi.