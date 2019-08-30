İtfaiyenin merhameti kamerada

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tarlada çıkan yangında yanmak üzere olan kaplumbağayı kurtaran itfaiye ekipleri, suda serinleterek kendine getirdi.

Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesinde geçen hafta meydana gelen olayda, çıkan anız yangını büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Yangının büyümesiyle çok sayıda ağaç yanarken, soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, yanmak üzere olan bir kaplumbağa buldu. Kaplumbağayı alarak yanan tarladan çıkaran itfaiye ekipleri, hayvanı su ile serinleterek kendine getirdi.

Ayrıca, yine aynı yerde çıkan yangında yanan bir kaplumbağa bulan bir itfaiye eri, "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu veya kasten çıkarttığınız bir yangından dolayı gördüğünüz bu kadar ağaçlık alan zarar görmüştür. Gördüğünüz gibi burada bir canlıda yanarak ölmüştür. Lütfen duyarlı olalım" diyerek vatandaşları uyardı.