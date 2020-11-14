İyi huylu prostat büyümesinde HOLEP tedavisi etkili oluyor

Dr. Mustafa Safikerim, iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde Holmium Laser Enucleation of Prostate (HOLEP) yönteminin faydalı olduğunu söyledi.

Dr. Mustafa Safikerim, HOLEP tedavisiyle ilgili bilgiler verdi. Safikerim, "İyi huylu prostat büyümesi, yaşlanan erkeklerde en çok gördüğümüz ürolojik problemdir. Prostat idrar kesesinin sonunda idrar kanalı arasında bulunan meni sıvısının üretimine katkıda bulunan, aynı zamanda idrar tutma mekanizmalarına faydası olan bir organdır. Erkekte yaş arttıkça bu organda büyümektedir ve idrar kanalına bası yapmaktadır. Bu nedenle hastalar sık idrara gitme, idrarı zor yapma, idrar yaparken ağrı, yanma gibi gece uykudan idrar için gereğinden fazla uyanma gibi şikayetler ile bizlere başvururlar. İyi huylu prostat büyümesi tanısını koyduktan sonra ilaç tedavisi, yaşam tarzını değiştirme, sıvı alışkanlıklarını değiştirme, uyku alışkanlıklarını değiştirme gibi önerilerle tedavi etmeye çalışırız. Hafif orta derecede olan hastalarımıza ilaç tedavisi uygularız ama bir hasta grubu var ki ilaçtan fayda görmeyen ya da tedavisinin cerrahi olması gerektiğini belirttiğiniz bir hasta grubunda da cerrahi tedaviler tercih ederiz" ifadelerini kullandı.

Safikerim, "İyi huylu prostat büyümesinde, prostatın büyüklüğünden bağımsız ne kadar hacmi geniş olur ise olsun kapalı olarak uygulayabildiğimiz HOLEP tedavisi, bu bir dalga boyunda ki lazer enerjisiyle biz prostatı çıkarmak istediğimiz dokuyu, prostatın zarından o dokuyu sıyırıyoruz ve bu sıyırdığımız dokuyu idrar kesesinin içerisine atıyoruz. Daha sonra da bir bıçak yardımı ile bunları parçalayarak dışarı çıkartıyoruz. Bu ameliyat tamamen kapalı bir şekilde yapılıyor. Belden anestezi ile yapılıyor. Bir iki gün hastanede kalış istiyor. Açık prostat cerrahisinin birebir aynısı gibi düşünebiliriz ama bütün cerrahi kapalı olarak yapılıyor. Şuan bu tedavi günümüzde tüm dünya ürolojisinde altın standart olmaya en büyük aday bir tedavi” diye konuştu.