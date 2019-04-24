İYİ Parti İl Başkanı Bozkurt: "Laf olsun diye değil, bilinçli muhalefet yapacağız"

İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ve Meclis Üyesi Kazım Yücel Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Yönetim Kurulu Başkanı Veli Altınkaya, Başkan Bozkurt ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi. Altınkaya, geçtiğimiz gün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadığını da sözlerine ekledi. Ziyarette konuşan İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Korkmaz da kentte bilinçli bir muhalefet yapacaklarını ifade ederek; “Meclis üyelikleri de bir muhalefet görevidir. Demokraside muhalefet müessesesi önemlidir, önemli olmalıdır. Belki son dönemlerde pek idrak edilmemiş olabilir ama biz Kayseri'de muhalefet müessesesinin önemli ve etkili olduğunu göstermek istiyoruz. Bu anlamda da Melikgazi'de Adnan Kenanoğlu, Kocasinan ve büyükşehirde Kazım Yücel, Talas'ta Hasan Özsoy grup başkanlıkları görevini yürüteceklerdir. Onların yapacakları bu işler şehrimizin hayrına olacaktır. Biz bilinçli bir muhalefet yapacağız, laf olsun muhalefeti yapmayacağız. Şehirde yapılan her türlü faaliyeti değerlendireceğiz, üzerinde kafa yoracağız" diye konuştu.

İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel de halkın sorunlarını çözmek için çalışacaklarını dile getirerek; “Daha önceki dönemde de meclis üyeliği yaptığım için biliyorum ki Kayseri'ye hizmet etmek için muhalefet sorun çıkaran değil, sorun gideren olmalı. Bu öngörü ile yapmış olduğumuz toplantıda aynı düsturla devam edelim, bütün ilçelerde nerede bulunuyor isek görev almış belediye başkanlarının hizmet anlamında mutlaka yanlarında olalım, hemşehrilerimiz için yapmak istediklerini hayata geçirelim. Bu esnada 31 Mart'a kadar sahadaydık, heybemiz doldu. Dertlerini dinledik. Bunları yönetimdeki belediye başkanları hayata geçirirlerse destekçileri olacağız. Baktık geçirmiyorlar, mutlaka hayata geçireceğiz. Halkımızın çok önemli sorunlarından bir tanesi 100 bine yakın hemşehrimizin mesken konusunda sorunu var. 1 milyon 300 bin nüfuslu şehrimizde 100 bine yakın hemşehrimizin mesken sorunu var. Bu bir belediyecilik sorunudur. Belediye başkanlarımız isterlerse bu sorunu çözebilirler. Çözmedikleri takdirde elektrik ve su faturalarını hemşehrilerimiz yaklaşık iki katıyla ödüyor. Bunun çözülmesi hemşehrilerimizin menfaatine, çözülmemesi de belediyelerimizin üzerine bir yük" şeklinde konuştu.