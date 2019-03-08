İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ataş, "Önce değişim sonra gelişim olacak, söz veriyoruz"

STK, esnaf ve fuar ziyaretleri gerçekleştiren Ataş, “Vatandaş artık mevcutların çözüm üretemeyeceğinin farkında. Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Vatandaşın yıllardır desteğine rağmen sorunlar azalmıyor, aksine artarak büyüyor. Esnafımız da sıkıntılı, mevcut durumdan bunalmış ve artık değişim istiyor. Bizde şehrimizi, Kayseri esnafımızı hak ettiği yere getirmek için gece gündüz çalışacağız” dedi.

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ziyaretlerini sürdürüyor. Gittiği yerlerde yoğun ilgi gören Ataş, Kayseri'ye değer katan projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Vatandaşın artık değişim istediğini ve bunu da yüksek sesle dillendirdiğini ifade eden Ataş, “Önce değişim sonra gelişim olacak” dedi.

Ziyaretlerine Kayseri Kalıp Makine ve Talaşlı İmalatçılar Derneği'ni (KAYSEMAK) ziyaret ederek başlayan Ataş, burada sorunları dinledi ve destek sözü verdi. Ziyaretinden dolayı teşekkür eden dernek yönetimi, aynı zamanda Ataş'a onur üyesi belgesi verdi.

Ataş, dernek ziyaretinin ardından Demirciler Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Esnafı dinleyen Ataş, projelerini anlattı de destek istedi.

“Vatandaş artık mevcutların çözüm üretemeyeceğinin farkında. Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor.” İfadeleri kullanan Ataş, “Esnafımız da sıkıntılı, mevcut durumdan bunalmış ve artık değişim istiyor. Bizde şehrimizi, Kayseri esnafımızı hak ettiği yere getirmek için gece gündüz çalışacağız. Vatandaşın ilgisini, desteğini ve umutlarını boşa çıkarmayacağız. ” dedi.

TARIM VE HAYVANCILIK FUARINI ZİYARET ETTİ

Ataş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde açılan ve 10 Mart'a kadar da açık kalacak olan 14'üncü Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarını da ziyaret etti.

“AFYON, KAYSERİ İLE YARIŞAMAZ”

Millet İttifakı İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, fuarda vatandaşlarla sohbet edip, stantları da ziyaret etti, bilgi aldı. Ataş, Ticaret Borsası'nın sucuk ve pastırma standı ziyaretinde Kayseri'nin bu alanda dünya markası olduğunu söyledi ve “Afyon, Kayseri ile yarışamaz” şeklinde konuştu.

ÇERKES PEYNİRİNİ DE TÜRKİYE'YE TANITACAĞIZ

Ataş, fuarda Çerkes peynirini de övdü. Daha önce görev yaptığı Pınarbaşı Belediye Başkanlığına atıfta bulunan Ataş, “Pınarbaşı'nın bir değeri Çerkes peyniri. En güzel Çerkes peyniri oradadır, yaylalarda yapılır. Hijyeniktir ve kaynatılmış sütten yapılır. İnşallah bunu da Türkiye'ye tanıtacağız “ diye konuştu.

“TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.'Yİ KURUP ÇİFTÇİMİZİ DOĞRUDAN DESTEKLEYECEĞİZ”

Ataş, “İş başına geldiğimizde ilçelerimizin tarım ve hayvancılık alanında kalkınması için gayret göstereceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'yi kurup çiftçimizi doğrudan destekleyeceğiz. Şehrimizde üretim odaklı kalkınmayı hep beraber sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Ataş, fuar ziyaretinde vatandaşlarla da bol bol selfie çekindi. Diğer yandan Ataş'a ziyaretlerinde İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, partinin Kocasinan Belediye Başkan adayı Hasan Sami Özvarinli ve Kocasinan Belediye Meclis Üyesi adayı Kazım Yücel de eşlik etti.