İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, eski Bünyan garajına yapılması düşünülen AVM'nin gereksiz olduğunu, bir AVM yapılacaksa Sivas yolu girişindeki Cırgalan bölgesinde yapılmasının daha doğru olduğunu söyledi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, eski Bünyan garajına yapılması düşünülen AVM ile ilgili görüşlerini bildirdi. Aynı bölgede mevcut 3 AVM'nin olduğunu ifade eden Yücel, markaların esnafla rekabete sokulmasının doğru olmadığını belirtti. Yücel; "Bugünün Türkiye'sinde gelişmişliği AVM'ler diye görüyoruz. Bir şehirde AVM varsa biz o şehri gelişmiş diye görüyoruz. Ama bunlar artık bitti, yerel yöneticiler lütfen bunları dikkate alın. Şehrinize getirdiğiniz AVM'lerle yabancı markalara şehir dışına para gönderiyorsunuz. Hemşehrilerinize sosyallik getirdiğinizi düşünüyorsunuz fakat bir o kadar da şehrinizin yerleşik esnaflarınızı bitiriyorsunuz. Artık AVM'ler ömürlerini tamamladı. Ben söylüyorum, siz dikkate alın. Toplum bunları artık net bir şekilde ifade ediyor. Kayserimizde oldukça fazla AVM olduğu Alparslan mahallesi-Sivas caddesi ekseninde bir de eski Bünyan garajına yeni yapılacak bir AVM'den bahsedilirken bir meclis üyesi olarak, Kayserili olarak duyarsız kalamıyorum. Biliyorum, burada büyükşehir belediyesi bypass edilmiş, Kocasinan Belediyesi bypass edilmiş. İki belediye başkanı da 'Bana göre bir şey yok' diyor. Fakat esnaflar size tepkili. Lütfen, kıymetli Kayseri halkı duyarlı davranın. Bakın bir Kayseripark, Kayseri Forum, İpeksaray var, bir de hemen bu bölgenin yanında Kocasinan diye ayırt edemeyeceğiniz bir noktada bir AVM daha kuruyorsunuz. Kayseri'deki esnaf kan ağlıyor, iş yapamıyor. Siz markaları bu AVM'lerin içine götürüp hala şehrinizdeki esnaflarınızla rekabet haline sokuyorsunuz. Esnafınız zor durumda. AVM'lerin içerisinde insanlar aidatlarını, kiralarını ödeyemiyor, boşaltıyorlar. Bunu niye görmezden geliyorsunuz? Bizim buna karşılık bir projemiz var. Biz diyoruz ki; 'AVM'leri şehir girişlerine yapın. Denizli, Afyon, Kırıkkale çok örnekler verdim, birçok şehrimizde var. Şehrin içerisine AVM yapmayın, şehir girişlerine yapın. Şehir girişlerine yapacağınız bu AVM'lerle şehir dışından gelip geçen insanlara Kayseri'de durmalarına neden olsun, restorantınızda bir şeyler yemesine neden olsun. Kaç kez daha anlatacağız?" dedi.

Yeni projelerin şehrin göbeği yerine şehir giriş ve çıkışlarında değerlendirilmesi gerektiğini, buradan gelip geçen vatandaşlara hizmet edilmesinin daha doğru olacağının altını çizen Yücel; "Esnafınız arasına girdiğinizde yeni yapılan AVM'lerden dolayı daha önceki yıllarda belki size teşekkür olabilirdi ama artık kızgınlıklar hat safhada. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne seslenmek istiyorum. Bakın Kayseri'nin Sivas tarafından otoban girişinde Cırgalan'dan giden yol kavşağının köşesinde 100 bin metrekarenin üzerinde bir alanımız var. Eğer bir AVM düşünüyor iseniz, büyükşehiri bypass edip 'sadece ruhsat ver' diyor iseniz, Kocasinan Belediyesi'ni görmezden geliyor iseniz AVM yapacaksanız en azından Cırgalan'da otobanın birleştiği noktada yapın derim. Hiç olmazsa 50 yıllık Kayseri'ye şehir dışından gelen yabancılara, komşu il veya yolumuzu kullanan birçok insanımıza restoranlar açalım, AVM'ler kuralım. En azından Kayseri'nin dışında ve şehrin dışından gelenlere hizmet eden Kayserimize yakışan bir proje olsun. Yani Kayseri'nin göbeğinde 'Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arazisi var, buraya AVM yapacağız' diye dayatmasını yapmayın. Belediye başkanlarını da bu anlamda zorda bırakıyorsunuz. Bu anlattığımız projeler çerçevesinde lütfen bir kez daha gözden geçirin. Sivas'tan otobana girişteki 100 bin metrekarenin üzerindeki alan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir nokta, tam da AVM'ye uygun bir yer. Lütfen projelerinizi belediyelerle görüşüp buralara tahsis edin. Kayseri esnafını da zorda bırakmayın" şeklinde konuştu.