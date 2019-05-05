İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Ankara'daki Kayseri Toplantısını Değerlendirdi

İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Ankara ‘da yapılan Kayseri toplantısı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kayseri'nin hak ettiği hizmetleri alması ve sorunların çözümü için her zaman göreve hazır olduğunu söyledi. Ataş, “Bizim derdimiz vatandaşımızın hak ettiği hizmetleri alması. Bu konuda zaten daha öncede çağrımızı yapmış ve gelin Kayseri için mücadele edelim demiştik. Bu çerçevede bu yönde girişimde bulunan oda başkanlarımızı tebrik ediyorum.” dedi. Ataş, ayrıca “Bize gündemimiz Kayseri, derdimiz Kayseri olacak dediler, biz de koşarak gittik. Yeter ki bize memlekete hizmet var desinler, biz her türlü iyi işlerin yanında oluruz” şeklinde konuştu.

Ankara'da bir süre önce yapılan Kayseri toplantısına katılan İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, toplantı ile ilgili olarak açıklama yaptı. 24 Haziran seçimleri sonrasında kamuoyuna bu yönde çağrı yaptığını hatırlatan Ataş, “Biz bu yönde bir birlikteliğin olması gerektiğini savunuyorduk. Ben 24 Haziran seçimleri sonrasında milletvekili seçildiğimde ilk yaptığım çağrı buydu. Gelin Kayseri için mücadele edelim demiştim. Sonra aynı yönde konuşmayı Meclis'te de yaptım. Kayserimiz, ülkemiz için iyi şeyler yapılacaksa biz hazırız. Gerekirse biz geri planda dururuz, birileri bunun reklamını yapacaksa da biz susarız. Yeter ki vatandaşımız kazansın, hak ettiği hizmet alsın, Kayserimiz kazansın. Bu çerçevede bu yönde toplantı yapılması önemli. Kayseri'nin dinamiklerinin de bu anlamda harekete geçmesi çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Ankara'daki toplantıya sadece Milletvekilleri arasında AK Partili Mustafa Elitaş'ın, programı nedeniyle katılmadığını kaydeden Ataş, diğer Kayseri Milletvekillerinin toplantıya katılarak, görüş alışverişinde bulunduğunu ve Kayseri için ortak paydada buluşma konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını beyan ettiklerini dile getirdi.

“YETER Kİ DERDİMİZ MEMLEKET DESİNLER KOŞARIZ”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi, “Bu ilk toplantıya odalarımız ev sahipliği yaptı. Öncülük eden Ticaret Odamıza, Sanayi Odamıza teşekkür ederiz. Bu toplantı belirli periyotlar halinde yapılacak. Gayemiz Kayserimize yıllardır hak ettiği ama alamadığı hizmetleri getirebilmek. Teşviklerden hızlı trene, işsizlikten tarım ve hayvancılığa, havaalanından diğer önemli ulaşım sorunlarına kadar her konuda şehrimiz için mücadele etmek. Bize gündemimiz Kayseri, derdimiz Kayseri olacak dediler, biz de geldik. Yeter ki bize memlekete hizmet var desinler, biz her türlü iyi işlerin yanında oluruz. Kişisel çıkar ve siyasi kaygılar gözetmeksizin, bütün gayemizin Kayserimizi hak ettiği yere getirmek. O toplantıda da bu yönde görüşlerimizi belirttik. Bu çerçevede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yapılan ve yapılacak toplantıların da hayırlı olmasını temenni ediyorum”