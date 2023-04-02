İYİ Parti Kayseri'de Temayül Yoklaması Sonuçları Açıklandı

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'nca 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim öncesi temayül yoklaması yapıldı. Çıkan sonuçlarda Kayseri Milletvekili Dursun Ataş 1881 oyla birinci sırada yer aldı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesi İyi Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda temayül yoklaması yapıldı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan yoklama sonucunda mevcut Kayseri Milletvekili Dursun Ataş 1881 oyla ilk sırada yer aldı. İlk 10'a giren isimler şu şekilde;

Dursun Ataş 1881, Hüseyin Cengiz Gürbüz 1353, Betül Tosun 1257, Kazım Yücel 1167, Sedat Durmuş 1166, Süleyman Bozkurt 1107, Sebati Ataman 1094, Sedat Kılınç 1006, Bergüzar Kılıç 851, Mesut Uçan 725.