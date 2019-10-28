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İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Şahin, "Cumhuriyet, her türlü engelin aşılması konusunda bize güç veriyor"

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet, her türlü engelin aşılması konusunda bize güç veriyor" ifadesinde bulundu.

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet, her türlü engelin aşılması konusunda bize güç veriyor" ifadesinde bulundu.


İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, "Cumhuriyet, büyük zorluklar ve güçlükler içerisinde kuruldu. Anadolu insanı, daha 15 yaşındaki yavrularını şehit vererek bu Cumhuriyeti kurdu. Onun için Cumhuriyetin kıymetini iyi bilmeliyiz" ifadesinde bulunarak mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Bu gün Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünü huzur içinde kutlayabiliyorsak bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Cumhuriyet, geleceğe ümitle bakmamızı sağlayan, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bize güç veriyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum."

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