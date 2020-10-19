İYİ Parti Lideri Akşener 21 Ekim'de Kayseri'ye geliyor

İyi Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 21 Ekim'de Kayseri'ye geleceğini söyledi.

İyi Parti Kayseri İl Başkanı Ataman, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya; “Her siyasi partiye kapımız açıktır. Ancak devletin ve milletin değerleriyle problemi olanın bizle de problemi olur. Pandemiden dolayı hayatını kaybeden gazeteci sayısı 350'yi geçti. Onun için arkadaşlarımız sürekli sahadalar ve yoğun bir çalışma içerisindeler bu durumda arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli olmasını ve pandemi kurallarına uymalarını hassaten rica ediyorum” diye konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı Ataman eğitim konusunda alt yapının yetersiz olduğunu ifade ederek; "Eğitim konusu Covid-19' dan daha ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Okullar yeterli değil açılamadı. Maalesef herkesin evinde internet yok, maalesef 2-3 tane çocuğu olan insanların evinde bilgisayarı, tableti yok. Babalarının cep telefonundan ders çalışıyor. Bizim alt yapımızda bu çocuklara uzaktan eğitimle çalıştırabilme kabiliyeti kazandırılmadı. Bu yılın sonunda yine sınavlar yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okuluna giden bu çocuklar daha doğrusu gidemeyen çocuklar, evlerinde bilgisayarı olmayan bu çocuklar, interneti olmayan bu çocuklarla özel okula giden ya da ailenin maddi durumu iyi olduğu için özel ders alan bu çocuklar aynı sınava girecekler" dedi.

Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 21 Ekim'de Kayseri'de olacağını da aktaran Ataman; "Ayın 21'de Çarşamba günü Sayın Başkanımız Meral Akşener Kayserimize geliyor. Sayın başkanım şuan sahalarda olan tek lider. Konseptimiz çok farklı, 'millet bizi çağırıyor' diyoruz. Biz de onların ayaklarına gidiyoruz. Başkanımızın geldiği 79. yer İncesu olacak bu yıl içerisindeki. İncesu'ya saat 13.00 civarı gireceğiz. Orda bir basın toplantısı da olacak. Basın toplantısından sonra Develi ilçemize geçeceğiz. Yine sadece esnafları ziyaret edeceğiz. Daha sonra Erciyes üzerinden Talas ilçemize geleceğiz. Talas ilçesinde yine esnaflarımızla başkanımızı buluşturacağız. Akabinde Sivas caddesinde esnaflarla buluşturacağız. Hemen akabinde teşkilat toplantımız var. Saat 19 civarı Flamingo Düğün Salonunda, akabinde de başkanımızı yolcu edeceğiz” ifadelerini kullandı.