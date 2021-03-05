İYİ Partili Adnan Özer'in “Özel hastane demek otel demek” sözleri tepki topladı

Talas Belediye Meclisi'nin Mart ayı ikinci oturumunda Talas'a 24 saat açık bir sağlık tesisi kazandırılmasına imkan sağlayacak imar plan tadilatını içeren gündem maddesine karşı çıkan İYİ Partili Özer, “Buraya sağlık ocağı yapılsa daha iyi olmaz mı? Herkes ücretsiz yararlanır. Özel hastane ile otelin ne farkı var? Sağlık ocağı olsa da herkes faydalansa. Özel Hastane demek, otel demek. Burası ticarethane oluyor, hastane olmuyor ki” şeklindeki sözleri şaşkınlıkla karşılandı.

Öte yandan İYİ Parti Grup Başkanı Mustafa Çalıksoy ise partilisi Adnan Özer'in aksine ‘evet' oyu vereceğini işaret ederek, “Biz bu gündem maddesinde grubumuzu serbest bıraktık. Ben şahsen Talas'ta yaşayan birisi olarak bunun ilçemize önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum ve ‘evet' oyu kullanacağımı ifade ediyorum” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise dertlerinin Talas'a bir hastane kazandırmak olduğunu söyleyerek, “Bizim birinci derdimiz, mülkiyeti belediyemize ait bu arsaya hastane yaptırmak. ‘Burayı ticarete çevirelim, isteyen sağlık tesisi yapsın isteyen de bakkal, dükkan büro yapsın' diyebilirdik. Ama bizim derdimiz Talas'ın bir hastaneye sahip olması. Bu nedenle buraya özellikle ‘özel sağlık tesisi alanı' diye yazdık. Sağlık tesisinin dışında başka bir şey yapılması bize maddi olarak katkı sağlasa bile arzu ettiğimiz şey bu değil. Sağlık her şeyin başı ve bu nedenle buraya bir hastane kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.