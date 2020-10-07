İYİ Partili Kazım Yücel'den Büyükşehir Belediyesine çağrı

İyi Partili Kazım Yücel, Erkilet'teki Çocuk Hastanesi arkasındaki yaklaşık 200 bin metrekarelik alanın konut için imara açılmasına tepki gösterdi. Yücel, "Maalesef Kayseri'de planlamalar rant amaçlı yapılıyor. Biz belediyelerin para kazanmasına karşı değiliz ama belediye bir gün kazanacağına şehrimiz yüzlerce yıl kazansın" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Gurup Başkanı Kazım Yücel, Erkilet'te yeni tren yolu ile kuzey çevre yolu arasında kalan yaklaşık 200 bin metrekarelik alanın imara açılmasına tepki gösterdi. Yücel, bu alanın konut alınan dönüştürülmesine itiraz etti. Bu alanı açık hapishaneye benzeten Yücel, araziye konut yapılmasının doğru olmadığını söyledi. Yücel, "Bilindiği üzere Kocasinan bölgesi uzun yıllar devlet demiryolu hatlarının ilçeyi ikiye ayıran ve yerleşim alanlarının içinden geçiyor olması özelliğinden dolayı gelişmedi ve bunun acısını yaşadı.Yapılan çalışmalar neticesinde Devletimiz Milyonlarca dolar harcayarak söz konusu Devlet Demiryolları güzergahını deplase ederek Erkilet bölgesine taşıdı.Böylelikle şehir içerisinden ve yerleşim alanları içerisinde daha güvenli bir bölgeye taşınmış oldu.Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos ayı meclisinde aldığı bir kararla yeni Devlet Demiryolları hattının hemen bitişiğinde Çevreyol- Devlet Demiryolları ve Yüksek Gerilim Trafo İndirme Merkezi arasında kalan adeta bir açık hapishane konumunda bulunan alana 7 bin kişinin nüfusun yaşayacağı bir planlama yaptı" dedi.

Eleştirilerini sürdüren Yücel, "Oysa ki Devlet Demiryolları hattı özellikle bu tür nüfustan uzakta olsun diye planlanmıştı. Ancak belediye yapmış olduğu bu planlamayla birinci önceliğin vatandaş ,şehir ve nitelikli planlama değil rant olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ama İyi Partililer olarak bizler mecliste verdiğimiz ret oyu ve askı ilanına yaptığımız itiraz ile söz konusu tadilatın takipçisi olduğumuzu göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

'Kuru kuruya ve laf olsun' diye muhalefet yapmadıklarını kentin menfaatleri doğrultusunda atılacak her türlü güzel adıma destek verdiklerini hatırlatan Yücel, bu alanın da daha güzel değerlendirilebileceğini belirtti. Yücel, "Ancak bizim muhalefet anlayışımız yok saymak, ne olursa olsun muhalefet etmek, kötülemek veya ötekileştirmek asla olmadı. Tam tersine yeni fikirler ,alternatif düşünceler ve şehir için katma değer üretecek projeler önerdik. Bu bölge içinde aynı şekilde ,bir kısmının hemen Mobitek, Kumsmall ve Mobilyacılar Sitesinin bitişinde olması hasebiyle bu işyerlerinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'nin en gelişmiş en zengin atölyeleri ile donatılmış Mobilya Teknik Lisesi'nin kurulabileceği düşüncesindeyiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesine bu alanın okul yapılarak değerlendirilebileceğini öneren Kazım Yücel, Kuzey Çevre Yolunun da işlevinin artırılmasını gerektiğini vurguladı. Kayseri dışındaki kentlerin giriş ve çıkışlarında ekonomik hareketliliğin olduğunu ve şehirlerin içerisine girilmeden vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilecek alanların bulunduğunu belirten Yücel, Kuzey Çevre yolu üzerinin de iyi değerlendirilmesini istedi.