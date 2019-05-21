İYİLİKDER yetim çocukları giydirdi

İYİLİKDER Kayseri Temsilciliği tarafından "Kayseri Yetimlerini Giydiriyor" temasıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yetim çocukları giydirdi.

"Kayseri Yetimlerini Giydiriyor" temasıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yetimlere İYİLİKDER kadın komisyonu tarafından bayramlıkları giydirilmeye başlandı. Geçen yıl yaklaşık 300 yetim çocuğu giydiren İYİLİKDER gönüllüleri çok sayıda yetim çocuğun giydirilmeyi beklediğini ve Ramazan Bayramına kadar yetim giydirmenin devam edeceğini söyledi. İlim Hikmet Vakfı bünyesinde gerçekleştirdikleri yardım faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ve hayırseverlerden destek beklediklerini belirtti.