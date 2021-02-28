İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'den geldiler Erciyes'te kayak yapmanın keyfine vardılar

İzmir’den Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Sıfırdan Zirveye Yolculuk’ projesi çerçevesinde Kayseri’ye gelen gençler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

İzmir'den Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ‘Sıfırdan Zirveye Yolculuk' projesi çerçevesinde Kayseri'ye gelen gençler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü ‘Sıfırdan Zirveye Yolculuk' projesi çerçevesinde İzmir'den gelen gençler Kayseri'de misafir edildi. Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkan gençlerin bir kısmı kızakla kayarken, bir kısmı da aldıkları eğitim ile kayma stillerini denedi.


İzmir'den gelen gençlere, Kayseri'den İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Murat Eskici de eşlik etti.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.