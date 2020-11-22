Jacki Gemelos, Kapadokya'yı gezdi

Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Jacki Gemelos Nevşehir Kapadokya'yı gezdi.

Jacki Gemelos ailesi ile birlikte tarihi yerleri geziyor. Bellona Kayseri Basketbol forması giyen Yunan oyuncusu Jacki Gemelos Kayseri'ye geldiği günden bugüne kadar birçok yeri gezerek bilgiler alıp Kayseri'ye alışmaya çalışıyor.

Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Kapadokya'yı gezen Gemelos doğa harikası peri bacalarının bulunduğu bölgelerde bol bol fotoğraf çektirdi.