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Jandarma 105 adet tarihi eser sikke ele geçirdi

Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 105 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 105 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Belsin mahallesinde yapılan operasyonda M.S. isimli şahsın üzerinde jandarma ekipleri arama yaptı. Yapılan aramalarda 105 adet Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser sikke ele geçirildi.


Jandarma tarafından gözaltına alınan M.S. hakkında işlem başlatıldı.

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