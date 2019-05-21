Jandarma 14 bin 928 kök kenevir ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yasadışı ekim ile mücadele kapsamında icra edilen faaliyet sonucunda; Bünyan ilçesine bağlı Ekinciler köyünde İ.D'nin tarlasında 14 bin 928 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D. işlemlerinin tamamlanmasına ardından adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma tarafından suç ve suçlulukla mücadele alanındaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.