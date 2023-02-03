Jandarma 2 milyon TL'lik vurgunu çözdü

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir fabrikadan 2 milyon TL değerinde sac hammaddesi çalan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir fabrikadan 2 milyon TL değerinde 10 adet rulo sac hammaddesi çalınması olayına karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı, Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan araştırma ve soruşturmalar neticesinde meydana gelen hırsızlık olayını H.E., C.Ö ve A.Ö.'nün gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; H.E., C.Ö ve A.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.