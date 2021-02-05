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Jandarma 5 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada 5 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatırken, hırsızlık zanlısı 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Kuşcağız, Mollahacı ve Obruk mahallelerinde 4 evden hırsızlık ve 1 mala zarar verme olayı gerçekleşti. Yapılan şikayet sonrasında çalışma başlatan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayların zanlısı olarak Ö.M. ve U.D. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.


Yakalanan zanlılar haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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