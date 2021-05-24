Jandarma 5 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetler kapsamında faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüpheli/şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, faili meçhul hırsızlık olaylarının şüphelileri oldukları tespit edilen A.A., V.K., E.A., İ.A., M.Ç. ve E.G. yakalanarak gözaltına alındı. İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde, 2 evden, 2 haberleşme ve enerji nakil kablosu ile 1 iş makinası ve tarım aracı hırsızlık olayı olmak üzere toplam 5 faili meçhul olay aydınlatıldı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.