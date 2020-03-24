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Jandarma 65 yaş üstü vatandaşlara yardım götürdü

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarla, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları evlerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, 22.03.2020 tarihinde yapılan asayiş çalışmaları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilerek, vatandaşların ihtiyaçları evlerine teslim edildi.


İl Jandarma Komutanlığı'nca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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