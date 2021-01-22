Jandarma 8 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, bağ ve bahçelerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç, Hasanarpa ve Çavuşağa Mahalleleri'nde çeşitli tarihlerde evden, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olaylarının meydana geldiği bilgisi alınması üzerine, hırsızların yakalanmasına yönelik jandarma dedektifleri JASAT tarafından çalışma başlatıldı. Kocasinan ilçesi Gömeç, Hasanarpa ve Çavuşağa Mahalleri'nde yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olduğu tespit edilen A.R.A., 68 plakalı araç ile birlikte çalmış olduğu malzemelerle kıskıvrak yakalandı.

Yapılan çalışmalarda Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 7 evden hırsızlık, 1 bağ, bahçe ve tarladan olmak üzere toplam 8 faili meçhul olay aydınlatılırken, yakalanan A.R.A. ise adli makamlara sevk edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.