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Jandarma bayram denetimlerine başladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artırdı.

'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' Projesi kapsamında uygulama yapan ekipler; tescilsiz, kasksız ve sürücü belgesiz motosikletlerin denetimlerini yaptı.


Kayseri Jandarma Trafik Timleri 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' Projesi kapsamında yaklaşan Kurban Bayramı için tedbirlere başladı. Bayram tatilinde olabilecek kazaları en aza indirmek için ekipler şehirlerarası yol güzergahlarında trafik denetimlerini artırdı. Özellikle tescilsiz, kasksız ve sürücü belgesiz motosikletlerin denetimlerine ağırlık veren jandarma ekipleri, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.


Jandarma; bayram tatilinde ve oluşabilecek olası kazalar ile kural dışı motosiklet kullanımların önüne geçmek için var gücüyle çalışıyor.

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