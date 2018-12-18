Jandarma bin 203 ağır tonajlı araçtan 47'sinin sürücüsüne ceza yazdı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen bilgilerde, yük taşımacılığının yaklaşık % 90'ının karayolu ile yapıldığı ve tüm tescilli araçların % 3,7'sinin kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlardan oluşması nedeniyle karayollarında meydana gelen kazalarda da bu tür araçların ölümlü kazalara karışma oranlarının % 27,8 olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Ağır tonajlı kamyon, çekici, tanker gibi araçların karıştıkları kazalar incelendiğinde, kazaya karışan söz konusu araçların çoğunun arka işaretlemelerinin yetersiz olduğu veya arka koruma çerçevesinin olmaması, bu sebeple arkadan çarpmalarda, çarpan aracın öndeki aracın altına girmesi ile kaza şiddetinin ve sonucunun ağırlaştığı, banket veya şerit üzerinde, zorunlu haller dışında, yeterli uyarıcı işaretlemeleri yapmadan duraklamada bulundukları ve park ettikleri, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Trafikte yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve trafik güvenliğinin arttırılması maksadıyla, yük taşımacılığı yapan araçların/römorkların altına diğer araçların girmesini önleyecek “arka ve yan koruma çerçevesi” ile özellikle geceleyin görünürlüğü ve fark edilmeyi arttırıcı “arka işaret levhası ve reflektörler”, “ağır yük taşıyan araçlar” konusunda Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağılı Trafik Timleri tarafından Jandarma sorumluluk sahasındaki karayollarında Ağır Taşıt Denetimi yapıldı.

Yapılan denetimlerde 1.203 Ağır Taşıt kontrol edilirken, 47 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulanmış ve 20 Araç Trafikten Men edildi.