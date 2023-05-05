Jandarma ekipleri 13 bin 346 kişiyi sorguladı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Nisan ayı içerisinde yapılan çalışmalarda; 13 bin 346 kişi sorgulandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nisan ayı içerisinde yapılan çalışmalarda; 64 kasten yaralama olayında yakalanan 195 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilirken, şahıslardan 1'i tutuklandı. 2'si kablo, 15'i evden, 1'i kamu, kurum ve kuruluşlarından, 9'u bağ, bahçe ve tarladan, 4'ü iş yerinden, 1'i otodan, 1'i inşaattan hırsızlık, 2'si hayvan hırsızlığı ve 13'ü dolandırıcılık olmak üzere toplam 48 olayda 60 şüpheli yakalanırken, yapılan yargılamada 3 şüpheli tutuklandı. 2 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 9 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, 1 parada sahtecilik, 3 resmi belgede sahtecilik, 1 kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ve ) göçmen kaçakçılığı olayı aydınlatılırken, bu olaylarda 34 şüpheli yakalandı. Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda; 2 kilo 596 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 240 paket sigara, 13)adet sahte para, 1 adet sahte çek ele geçirildi. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 1 şahsın arama çalışmalarına devam ediliyor.

Teröre geçit yok

Jandarma ekipleri terör ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce 1 ay içerisinde yapılan çalışmalarda; ‘FETÖ/PDY', ‘PKK' ve ‘DEAŞ' terör örgütleri suçundan 6 olayda 6 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ekipleri 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

13 bin kişi sorgulandı

Jandarma ekipleri emniyet ve asayişin temini yürüttükleri çalışmalarda; eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye ve Kayseri Huzur Güven Uygulamalarında; 13 bin 346 şahsı sorgularken, bin 145 umuma açık yer, metruk bina, okul ve park ve bahçe kontrol edilerek, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 26 şahıs yakalandı. 119 araca idari yaptırım uygulanırken, 57 araç trafikten men edildi.