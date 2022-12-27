Jandarma ekipleri 407 litre el yapımı şarap ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 407 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Yesilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak alkol satışlarının engellenmesine yönelik istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Soğanlı Mahallesi'nde T.İ. ve N.A.'nın ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet 120 kilogramlık bidonlar içerisinde, 4 adet 40 kilogramlık bidon içerisinde, 1 adet 10 kilogramlık bidon içerisinde, 1 adet 5 kilogramlık bidon içerisinde ve 1 Adet 2,5 kilogramlık bidon içerisinde olmak üzere toplam 407 litre el yapımı şarap bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.