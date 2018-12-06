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Jandarma ekipleri geleceğin bilinçli sürücü adaylarını yetiştiriyor

Kocasinan Jandarma Trafik ekipleri, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında öğrencilere yönelik düzenlediği eğitimlere devam ediyor.


İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda Kayseri Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Kocasinan Jandarma trafik ekipleri, 'Trafik Dedektifleri' Projesi kapsamında Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Fatma Aksoy İlkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verdi. Proje ile trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturularak, mevcut algının değiştirilmesini, böylelikle Türkiye'nin gelecekte trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşmesi amaçlanıyor.


Trafik Dedektifleri Projesinde, geleceğin sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmeyi hedefleniyor. Trafik bilinci aşılamayı hedefleyen projede, eğitime katılan ilkokul çocuklarına 'Trafik dedektifi' unvanı verilerek trafik konusunda bilinçli bir davranış modeli geliştirmeleri bekleniyor.


Eğitimlerde öğrencilere ; trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konusunda bilgiler verildi.

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