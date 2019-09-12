Jandarma ekipleri okulların çevrelerini denetledi

Kayseri'de jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla beraber okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların daha güvenli eğitim-öğretim ortamlarında eğitim görmelerini sağlamak, suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak için okul çevrelerinde denetim yaptı. Ekipler, okul çevreleri, servis araçları denetimi, tek dal sigara ve huzur ve güven uygulaması kapsamında 206 okul kampüsü çevresinde denetleme yaptı.

Ayrıca, eğitim gören öğrencilere “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma” konusunda bilgilendirme yapıldı.