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Jandarma, fuara gelen ziyaretçileri bilgilendirdi

Kayseri’de jandarma ekipleri Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı’na gelen ziyaretçilere açtıkları stantta kadına şiddetle ilgili bilgilendirme yaptı.

Kayseri'de jandarma ekipleri Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı'na gelen ziyaretçilere açtıkları stantta kadına şiddetle ilgili bilgilendirme yaptı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı'nda kurulan stantta KADES ve Kadına El Kalkamaz broşürleri dağıtıldı.


Yapılan uygulama çerçevesinde 203 kişiye KADES ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı.

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