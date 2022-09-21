Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Kayseri'de, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Molu Mahallesi'nde bağ evinden 2 adet bakır leğen, 3 adet bakır kazan ve 1 adet siyah renkli yıldızlı anahtarın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayına karışan şüphelilerin M.D. ve M.A. olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli 2 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, gözaltına alınan 2 kişinin, Molu ve Beydeğirmeni Mahallelerinde tren hattından empedans bond taşının parçalanması ve iletişim kablolarının kesilmesi olaylarını da gerçekleştirdikleri belirlendi.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.