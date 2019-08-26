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Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda bağ evinden yaptığı belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca aynı bağ evinden önceki tarihlerde hırsızlık yapan 2 kişi de tutuklanırken, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Akin mahallesinde A.A.'ya ait bağ evinden yaklaşık 13 bin TL değerinde 4 adet elektrik enerjisi paneli, 2 adet dijital akü, 1 adet inverter cihazı ve 1 adet ölçüm cihazı çalındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda çalınan malzemelerin Felahiye ilçesinde bulunan A.K.'ye H.M.Y. ve Y.K. tarafından satıldığı belirlendi. Y.K.'nin önceki günlerde 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.M.Y. ise düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. H.M.Y., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


Öte yandan A.A.'ya ait evde 3 Mart 2019 tarihinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayı da jandarma tarafından aydınlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olarak M.Y. ve Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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